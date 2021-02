CORTINA D'AMPEZZO La bianca torre di dolomite del campanile della parrocchiale di Cortina viene colorata da anni, nel periodo delle feste natalizie, con la proiezione di disegni; in questi giorni dei Mondiali si vedono le fotografie dei campioni dello sci. Il video mapping non è dunque una novità in Ampezzo, ma l'iniziativa dell'hotel Cristallo, per festeggiare i suoi 120 anni, ha qualcosa di più. Domani sera sulla facciata dello storico albergo, che si sporge sulla conca, sarà proiettata una sfilata di bandiere, simbolo dell'unità dei popoli e dei valori dello sport, in una sorta di grande tela, firmata dal maestro Mario Arlati, eclettico artista milanese. L'installazione è parte del ricco programma con cui il Cristallo celebra la ricorrenza. La data dell'accensione è significativa: il 7 febbraio, nell'apertura dei Mondiali di sci che, per due settimane, proietteranno Cortina sotto i riflettori del mondo. Anche in questo periodo di chiusura forzata sarà quindi possibile salutare i grandi campioni con un'opera d'arte visivamente di grande impatto. Il videomapping sulla facciata dell'hotel sarà realizzato grazie alla collaborazione con Contini art gallery, avviata fin dal 2000, quando la famiglia Gualandi ha acquistato il Cristallo, e proseguita negli anni con varie iniziative, come gli allestimenti con opere di artisti Botero e Mitoraj. Quest'anno si riattualizza l'opera Art light flags di Mario Arlati. Nel corso del 2021 si alterneranno poi vari artisti, nel realizzare installazioni luminose. Oggi intanto c'è un'anticipazione in paese: stasera alle 19 infatti si potranno vedere in anteprima due nuovi videomapping 3D proiettati sulle facciate del Comun Vecio e dell'hotel Royal, su piazzetta Silvestro Franceschi, nel centro storico di Cortina, per abbracciare questi due edifici, raccontando storie che fondono il passato e il presente.

M.Dib.

