CORTINA D'AMPEZZO Decolla a Venezia, per volare nel cielo delle Dolomiti, sopra le piste della Tofana, nei giorni dei Mondiali. È Veneto, the Land of Venice, la mongolfiera presentata ieri al Lido, che poi salirà sopra il traguardo di Rumerlo, sorvolando le piste Olympia delle Tofane, Vertigine e Labirinti. «Abbiamo scelto di mostrare in anteprima il simbolo del Veneto ai prossimi Mondiali di sci, in programma sulle nostre Dolomiti dal 7 al 21 febbraio, in una delle destinazioni balneari più famose nel mondo, come il Lido di Venezia ha dichiarato Federico Caner, assessore al turismo della Regione Veneto - dal mare alla montagna, passando per tutti i comprensori turistici del nostro territorio, vogliamo diffondere un messaggio importante di fiducia e speranza per la ripresa». La mongolfiera è fatta interamente a mano, dall'involucro al cesto. Per produrla sono serviti oltre due mesi di lavoro. È una delle 100 mongolfiere in Italia: alta 21 metri con un diametro di 20, può trasportare fino a 5 passeggeri e il pilota. Dopo Cortina, l'aerostato della Regione varcherà i confini del Paese, sino a raggiungere le principali capitali del nord Europa, per attività promozionali. «Quella presentata oggi ha concluso Caner è solo una delle iniziative di lancio del marchio veneto The Land of Venice, che la Regione ha messo in campo per Cortina 2021. Nei Mondiali più mediatici di sempre, Casa Veneto, lo spazio promozionale allestito all'hotel De La Poste si trasformerà in un set televisivo, non aperto al pubblico, a causa delle limitazioni anti Covid -19. Accanto a diverse produzioni televisive, troverà ampio spazio il tema della cucina e dei prodotti tipici e contenuti inediti si potranno trovare attraverso i canali social di VisitVeneto».

