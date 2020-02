CORTINA

Cortina d'Ampezzo e l'Alto Adige sono sempre più vicini, nelle intese per una gestione condivisa di eventi internazionali. Lo ha ribadito ieri Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, che ha assistito all'arrivo della granfondo Dobbiaco Cortina, assieme ad una delegazione sudtirolese, con Guido Bocher sindaco del comune pusterese e altri amministratori del territorio. «E' lo sport che ci collega, ma non solo: c'è anche la storia che condividiamo assicura Kompatscher - oggi vediamo questo grande evento sportivo, uno spettacolo bellissimo, con migliaia di partecipanti, ma anche con un buon seguito, tradizionale: è un grande successo».

L'OCCASIONE

Ieri c'è stata la granfondo classica, edizione numero 43, sul tracciato della vecchia Ferrovia delle Dolomiti, che univa le due valli, sino al 1963; oggi la seconda gara, più breve, ancora con l'arrivo nel centro di Cortina. Intanto si guarda ai prossimi, grandi appuntamenti internazionali, come sottolinea Kompatscher: «Avremo, in breve, due grandi eventi: quest'anno i Mondiali di biathlon ad Anterselva, fra un anno i Mondiali di sci a Cortina, che comunque coinvolgeranno, in qualche modo, tutta la Val Pusteria. Inoltre stiamo già lavorando assieme per le Olimpiadi invernali 2026; venerdì c'è stata un'altra riunione a Milano, dove siamo stati insieme, con il sindaco Gianpietro Ghedina. Tutto sta procedendo bene: sono fiducioso che questo collegamento sarà sempre più rafforzato. Saremo fianco a fianco anche in futuro».

IL DOSSIER

Sul tavolo della collaborazione con l'Alto Adige c'è la gestione della pista di bob Eugenio Monti a Ronco; è una delle opere di maggiore impegno dell'organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. Nel dossier olimpico è indicata una spesa di una cinquantina di milioni di euro per il radicale rifacimento dello storico impianto, chiuso dal 2008. Nell'importo si tiene conto anche della gestione dell'impianto nel ventennio successivo ai Giochi; un impegno che coinvolgerà il Sudtirolo, dove la pratica degli sport del bob, slittino e skeleton ha una importante tradizione e diffusione. In questo modo si vuole dotare nuovamente l'Italia di questo impianto, dopo la chiusura della pista di Cortina, e poi di Cesana, in Piemonte, costruita per le Olimpiadi di Torino 2006. La pista rinnovata dovrebbe dunque servire nella fase di avvicinamento ai Giochi 2026, ma anche negli anni successivi all'evento, così che tutta l'attività graviterà su Cortina: non soltanto le gare internazionali, non solo l'attività di formazione degli atleti, gli allenamenti delle squadre azzurre, ma anche l'accoglienza dei piloti stranieri, sempre in cerca di posti idonei per effettuare discese.

IL SINDACO

«Fra Cortina e Dobbiaco c'è un legame sportivo, un legame culturale che si sta portando avanti negli anni conferma il sindaco Ampezzano Gianpietro Ghedina - ultimamente si è fortificato e intensificato ancor di più, grazie alle tante opportunità territoriali che stiamo mettendo in atto, dalle Finali di Coppa del mondo di sci alpino di quest'anno ai Mondiali 2021 di Cortina, ma anche i Mondiali di biathlon ad Anterselva di quest'anno. E ovviamente la grande partita olimpica, che vede coinvolto il territorio veneto, con accanto quello dell'Alto Adige, con un rapporto di estrema cordialità e fattiva collaborazione, con Guido Bocher sindaco di Dobbiaco e con il governatore Arno Kompatscher». Sul lavoro comune per la pista di Ronco, il sindaco Ghedina aggiunge: «L'ho sempre detto: da soli non si va da nessuna parte. Insieme si possono raggiungere grandi obiettivi. Per quanto riguarda la pista di bob stiamo facendo un discorso con l'Alto Adige, un rapporto importante che riguarda tutte le discipline, bob, slittino e skeleton, che sono molto praticati in Alto Adige. E' una collaborazione all'insegna dello sport, ma anche dello sviluppo sostenibile della montagna».

Marco Dibona

