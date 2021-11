Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAPADOVA Tensione e lanci di uova al corteo No pass, oltre a 7 persone identificate e a una denunciata. Un pomeriggio agitato quello di ieri, che ha visto sfilare per l'ennesima volta i membri del movimento Veneto No Green Pass in città. E i problemi sono ruotati tutti attorno alle mascherine, un obbligo che ai partecipanti non va proprio giù.Si comincia dalla stazione, dove alle 15 iniziano i primi mal di pancia. Il leader di...