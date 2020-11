VOGA

VENEZIA Infreddoliti, intirizziti ed impegnati a governare le barche sotto il freddo vento di bora. Tuttavia hanno portato a termine il loro compito: onorare la Madonna della Salute a nome di tutto il popolo della laguna e raccogliersi in un momento di meditazione, prima di esplodere tutti nel tradizionale alzaremi. Un centinaio di vogatori hanno sfidato le gelide raffiche che ieri mattina hanno sferzato la laguna. Rigorosamente in coppia come vogliono le norme anti Covid, su una cinquantina di mascarete e sandoli, i vogatori si sono radunati alle 10, formando in Canal Grande il corteo acqueo promosso dal gruppo sportivo Tre Archi in occasione della ricorrenza inerente la Madonna della Salute. Oltre a questa remiera hanno partecipato la maggior parte delle sette associazioni che compongono il Gruppo remiero Punta San Giobbe, assieme alla canottieri Querini, alla canottieri Giudecca e al Dopolavoro ferroviario.

L'ALZAREMI

Il corteo ha percorso il Canal Grande, aumentando di numero lungo la via acquea. Davanti alla basilica è stato osservato un minuto di raccoglimento, concluso con l'alzaremi alla Madonna. Nessuno è sceso a terra, e lentamente il variopinto gruppo è rientrato. «Sono molto contenta della riuscita dell'iniziativa ha confessato Elena Patrian, presidente della Tre Archi - Venezia è sempre una cornice favolosa, tuttavia gli eventi in città vengono fatti non dai marmi ma dalle persone. Anche in questo caso, il popolo della voga ha dimostrato di voler mantenere la tradizione, rinnovandola con freschezza. Si è pensato all'evento come un semplice corteo sociale; poi tanti ci hanno chiesto di partecipare ed è stato bellissimo».

Tullio Cardona

