LA SITUAZIONEPADOVA Una nuova organizzazione inattaccabile dal punto di vista normativo e la necessità di ribadire un concetto fondamentale: il diritto a manifestare è garantito dalla Costituzione, ma non può venire prima del diritto alla salute pubblica.Su queste due linee stanno lavorando febbrilmente in questi giorni la Prefettura e il Comune con le forze dell'ordine e le istituzioni, in vista della nuova imminente stretta nei confronti...