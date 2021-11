Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

REGOLE E NUMERIVENEZIA La Prefettura ha pubblicato ieri l'ordinanza sui cortei no pass nella Città metropolitana e a Venezia. come anticipato ieri dl Gazzettino, sono stati individuati i luoghi vietati ai cortei e quelli consentiti con limiti. A Venezia centro storico i cortei sono ammessi solo in campo San Geremia e piazzale della stazione con meno di 800 partecipanti, alle Zattere da San Basilio a Ponte Bianco con più di 800 partecipanti...