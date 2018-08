CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORSI DI LAUREAROVIGO Il Cur, Consorzio università di Rovigo, ha presentato l'offerta didattica relativa al nuovo anno accademico che partirà nelle prossime settimane, come sempre in collaborazione con l'università di Padova e quella di Ferrara. Un'offerta in grado di venire incontro alle esigenze di giovani e famiglie tra Adige e Po, ma anche delle zone limitrofe che si dimostrano sempre più interessate alla sede universitaria rodigina, scelta per i corsi proposti, per la qualità della didattica e dei servizi, nonostante le dimensioni...