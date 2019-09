Corsi di ginnastica, gite e spettacoli così gli anziani rimangono in forma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE INIZIATIVEPORDENONE Sino al 20 settembre è possibile iscriversi ai corsi di ginnastica riservati agli over 65 residenti a Pordenone e titolari della Carta argento rilasciata dal Comune.«I corsi - annuncia il vicesindaco Eligio Grizzo - sono particolarmente indicati per migliorare le funzioni cardio-vascolari, la respirazione, per prevenire dolori agli arti e alla schiena, ma soprattutto offrono la possibilità di socializzare e divertirsi in compagnia. Saranno condotti da personale preparato delle associazioni sportive che aderiscono al...