Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Nell'attuale fase storica, che vede un profondo cambiamento in atto nel mercato occupazionale, conoscenze specifiche e aggiornamento continuo assumono un ruolo strategico per imprese e lavoratori. Per questo motivo Punto Confindustria, società di servizi di Confindustria Venezia, ha creato Punto a me, un set di proposte formative mirate alla qualificazione professionale. Le lezioni sono fruibili online dalle 18.15 alle 19.45 e...