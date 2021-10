Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DISAGIBELLUNO Qualcuno, nel dubbio, è rimasto a casa. Chi di necessità doveva uscire e usare i mezzi pubblici, è rimasto spaesato. Le 102 corse di Dolomitibus saltate ieri per la mancanza di autisti dopo l'introduzione del green pass obbligatorio, si sono fatte sentire. Si sono visti mezzi passare vuoti, ma si sono viste anche persone attendere invano i bus pur sapendo che non sarebbero passati prima di 3 4 ore. Una situazione in tilt,...