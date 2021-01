I PREPARATIVI

CORTINA Le piste sono un cantiere. A una dozzina di giorni dalla prima gara, in calendario lunedì 8 febbraio, gli organizzatori dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021 stanno lavorando alacremente per definire tutti i dettagli. Negli ultimi giorni hanno dovuto rimediare i problemi causati dalla neve scesa sabato mattina dalle pareti rocciose che sovrastano la zona di Pomedes, nel tratto superiore della pista Vertigine, sopra il Canalone. Poi gli addetti alla pista hanno dovuto rimettere in sesto le reti di protezione, con i pali di sostegno, e le torrette di tubi metallici, sulle quali saranno posizionate le telecamere della produzione televisiva. Sono al lavoro 10 uomini di Fondazione Cortina 2021, affiancati da un centinaio di militari delle Truppe alpine, con alcuni mezzi.

IL DRAPPELLO

La Rai ha inviato a Cortina un centinaio di tecnici, a predisporre con la massima cura la rete di cavi e collegamenti: la qualità delle immagini sarà vitale, in una edizione dei Mondiali che non avrà pubblico presente, per cui si affida totalmente alla promozione che deriverà da televisione e canali sociali. E' già notevole l'interesse per l'evento degli sponsor e dei partner dell'organizzazione. Il gruppo tecnologico altoatesino Hti ha messo a disposizione la professionalità dei suoi tre settori: gli impianti a fune Leitner, i mezzi battipista Prinoth, i generatori di neve programmata Demaclenko. Sui pendii innevati alle pendici della Tofana, nei giorni delle gare sarà esposto un rivoluzionario gatto delle nevi alimentato a idrogeno. I campioni dello slalom saliranno sul Col Druscié, per le due ultime gare dei Mondiali, con la cabinovia a dieci posti costruita da Leitner a tempo di record, nell'autunno 2019. L'azienda ha iniziato da poco la costruzione di un impianto nuovo, da Son dei Prade a Bai de Dones, per collegare i comprensori sciistici di Tofana e delle Cinque Torri: un impianto strategico per lo sviluppo a lungo termine del turismo a Cortina, in vista dei Giochi olimpici invernali 2026. Oltre ai dodici gatti battipista che stanno allestendo i tracciati iridati, presto sarà possibile vedere in esposizione l'innovativo Leitwolf h2Motion, il primo battipista a idrogeno e zero emissioni.

NUOVE MACCHINE PER LA NEVE

Sulla spessa coltre di neve naturale, che si è accumulata le scorse settimane, è stato sparato uno strato di neve programmata, più compatta, generata dai cannoni. Sulla spettacolare pista Druscié A sono state posizionate nuove macchine a ventola, in totale quaranta generatori di neve, tre stazioni di pompaggio, il software che gestisce l'intero impianto, un centinaio di pozzetti in calcestruzzo, collegati dal materiale di linea. Tutto dovrà essere pronto in tempo. Domenica 7 febbraio 2021, alle 18, ci sarà la cerimonia di apertura dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021.

IL PROGRAMMA

Il grande evento sportivo si concluderà domenica 21 febbraio, dopo due settimane intense di allenamenti e gare, femminili e maschili. Lunedì 8 febbraio si corre la combinata alpina donne; martedì 9 superG donne e superG uomini; mercoledì 10 combinata alpina uomini; giovedì 11 e venerdì 12 prove ufficiali discesa libera donne e uomini; sabato 13 discesa libera donne; domenica 14 febbraio discesa libera uomini; lunedì 15 riposo; martedì 16 qualificazione e finali parallelo; mercoledì 17 parallelo in team; giovedì 18 slalom gigante donne; venerdì 19 slalom gigante uomini; sabato 20 slalom donne; domenica 21 febbraio slalom uomini. Si correrà sulla pista Olympia delle Tofane, che accoglie le gare veloci femminili; gli uomini useranno la rinnovata Vertigine, che raccorda tracciati precedenti; lo slalom gigante maschile partirà sulla Labirinti, rimodellata la scorsa estate; i due slalom conclusivi valorizzeranno la storica Druscié A, anch'essa rinnovata interamente.

Marco Dibona

