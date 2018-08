Corsa contro il tempo per perfezionare le assunzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PERSONALE ATAROVIGO Almeno 35 nuovi posti fissi per il personale Ata in Polesine: da lunedì è prevista infatti la nomina in ruolo del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale Ata stabilito dal Ministero dell'Istruzione.«Le nomine in ruolo Ata - spiega Bertilla Gregnanin, dirigente sindacale di Uil Scuola - prevedono 18 posti per collaboratori scolastici, che potrebbero diventare 20, e poi 14 posti per assistenti amministrativi e altri tre per assistenti tecnici. Sono posti di lavoro per persone con un precariato...