CORSA CONTRO IL TEMPOBORGO VALBELLUNA Il Ministero dello Sviluppo Economico apre un secondo giro di asta pubblica per trovare un'acquirente interessato ad acquistare lo stabilimento Acc di Mel. Sarebbe una bella notizia per tutti se non fosse per i tempi ristretti dati dal Mise: l'asta infatti si chiuderà il 20 di novembre, fra un mese. Tempistiche davvero strette per poter convincere competitor internazionali ad investire sul compressore....