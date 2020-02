MESTRE (a.spe.) «Piedi per terra. Le notizie sul Coronavirus spaventano, ma non c'è alcun motivo per allarmarsi». Così il direttore del Dipartimento di Prevenzione e il responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Luca Sbrogiò e Vittorio Selle, commentano la situazione dell'epidemia cinese. «Nella nostra Ulss non c'è nessun caso sospetto», spiegano i due medici. Come da richiesta ministeriale, l'azienda sanitaria in via cautelativa ha attivato il Gruppo operativo di risposta rapida, il Comitato di emergenza pubblica, le procedure interne e i contatti del caso con i medici di medicina generale. E si è dotata del test Ncov, il tampone che su indicazione dell'infettivologo, servirebbe, se fosse necessario, all'analisi del caso. Sbrogiò e Selle intervengono anche sulla psicosi delle mascherine che vanno a ruba nelle farmacie della città: «Non ha senso. La mascherina protettiva va usata solo da chi, proveniente da una zona a rischio e con febbre, si recasse in un ambiente sanitario. Anche in questa occasione è piuttosto opportuno ribadire l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, tanto più che andiamo verso il picco stagionale previsto tra un paio di settimane».

