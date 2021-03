VENEZIA Più che per l'ultima ombra o spritz, a Venezia, c'è stata la corsa per andare dal parrucchiere e nei centri estetici, da lunedì chiusi per decreto. Un investimento certo più salutare e lungimirante, per cui la priorità stavolta è stata riservata indifferentemente da donne e uomini a messe in piega e colpi di sole, trattamenti estetici o spuntatine ai capelli. Teniamo aperto eccezionalmente anche domenica racconta un dipendente di Stefano e Claudia hairdressing in riva del vin. Ogni postazione della sala è intanto occupata e il rumore in sottofondo del phone non cessa un istante Almeno così, nonostante il pochissimo preavviso, siamo riusciti a organizzare alcuni dei molti appuntamenti che di colpo sono stati anticipati dai nostri clienti. Seguiremo comunque l'orario normale del negozio, dalle dieci alle cinque. Faremo il possibile, recuperando se non altro un minimo di tutto il lavoro che perderemo le prossime settimane. Il primo lock down deve aver fatto da maestro, facendo suonare una specie di campanello d'allarme tra i cittadini . Due giornate a pieno ritmo non risolvono però i rilevanti costi che queste realtà si sobbarcano da mesi per allestire i loro ambienti di lavoro in maniera consona alle norme sanitarie, tra asciugamani trasformati in panni di carta, cuffie per i capelli, guanti e mascherine, o ancora strumenti sempre nuovi e sterilizzati e appuntamenti cadenzati col cronometro. Se le folte barbe sperimentate da alcuni signori, o le lunghissime chiome di altrettante ragazze, salteranno comunque all'occhio come dopo la reclusione della scorsa primavera, questo lo scopriremo comunque solo a nuovo ordine.

Costanza Francesconi

