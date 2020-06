I cittadini della provincia di Treviso confermano la loro tradizionale vocazione al risparmio con uno stock ad oggi pari a 321.332 libretti di risparmio e 766.705 buoni postali. Più di 1,2 contratti a testa per ogni residente della provincia, neonati inclusi, a riprova del ruolo centrale svolto dal risparmio postale nelle scelte di investimento degli italiani.

L'importanza di avere a disposizione uno strumento di risparmio garantito, flessibile e redditizio è emersa anche nei mesi dell'emergenza sanitaria, caratterizzati da una forte incertezza, grazie alla possibilità di sottoscrivere Buoni Postali e di aprire Libretti di Risparmio Postale sul sito poste.it o tramite l'APP BancoPosta. Intanto si scorge qualche segnale che fa sperare in una ripresa, nell'attività di Fidi Impresa & Turismo Veneto, confidi di Confcommercio. L'organismo, che ha tenuto l'assemblea dei propri soci trevigiani, un migliaio su 18.104 totali, negli ultimi tre mesi nella Marca ha gestito cinquecento pratiche. Su scala regionale ha in essere 352 milioni e mezzo di euro di affidamenti. Il consorzio ha chiuso il 2019 forte di un indice di solidità patrimoniale pari al 23,6%, quattro volte la quota richiesto dagli organi di controllo e il doppio di quanto previsto per le banche. Lo scenario del 2020, però, rischia di essere molto diverso a causa dei pesanti contraccolpi della pandemia, proprio sul settore terziario. La situazione ora è in stand by, anche grazie alla moratoria dei rientri dei prestiti stabilita dal governo.

