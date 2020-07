CORSA A TRE

DOLO Con l'ufficializzazione di Ivano Michelotto quale candidato sindaco del centrodestra della lista Obiettivo comune', è entrata nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre. Sarà una tornata ben diversa da quella di cinque anni fa quando furono ben sette le liste in lizza, stavolta quelle che hanno già annunciato la propria candidatura sono tre: il centro sinistra con candidato sindaco Alberto Polo, il centro destra quasi unito con candidato sindaco il leghista Ivano Michelotto mentre la sinistra sarà rappresentata da Il Ponte del Dolo che, però, non ha ancora fatto conoscere chi sarà il proprio candidato visto che Giorgio Gei ha annunciato di non volersi ripresentare.

Mancheranno all'appello, in particolare il Movimento 5 Stelle, 5 anni fa in lizza con candidato sindaco Valentina Peruzzo, che non ha intenzione di ripresentarsi così come la lista civica dell'ex sindaco Maddalena Gottardo.

Alberto Polo, dunque, concorre per la rielezione e cercherà di infrangere un recente tabù per i sindaci uscenti visto che Antonio Gaspari nel 2010 e Maddalena Gottardo nel 2015 non erano stati capaci di riuscirci. A contendergli la leadership cittadina sarà Ivano Michelotto che nel 2015 si era già presentato nelle liste della Lega e che stavolta sarà il candidato sindaco di un centrodestra quasi unito.

Cinque anni fa la dispersione in più liste della destra aveva certamente favorito il successo della lista di Polo, quest'anno evidentemente vi è stata la capacità di trovare degli accordi comuni ed è nato questo gruppo definito appunto Obiettivo comune che nasce con la partecipazione di Fratelli d'Italia e di due civiche.

Proprio queste due sono le novità più importanti. La prima raggruppa i centristi di Progetto Civico' che ha in Carlotta Vazzoler l'esponente più importante, cioè l'ex assessora della maggioranza che ora è transitata all'opposizione, la seconda è rappresentata da Forza Dolo', un gruppo di aderenti a Forza Italia che ha deciso di agire autonomamente.

Resta da capire come si comporterà il rimanente gruppo di Forza Italia che, almeno per ora, non ha abbracciato il progetto di centrodestra. Queste le due forze che dovrebbero scontrarsi per governare nei prossimi cinque anni mentre Il Ponte del Dolo, dopo non essere riuscito nel 2015 a far eleggere alcun consigliere, ci riproverà e, in attesa di ufficializzare il proprio candidato sindaco, anticipa che il programma che intende portare avanti sarà concentrato nel raggiungere quegli obiettivi programmatici riguardanti il territorio non ancora definiti.

Lino Perini

