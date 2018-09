Corruzione una legge inutile e sbagliata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Carlo Nordio Il progetto, l'ennesimo, per una definitiva lotta alla corruzione, è dunque in cantiere: gli arnesi sono sempre gli stessi: nuovi reati e pene più severe; con l'aggiunta del Daspo e dell'agente infiltrato. Proviamo a vederne i caratteri trattenendo, come dice la canzone, il pianto e il riso.Noi abbiamo sempre diffidato degli inasprimenti delle pene che non intimidiscono nessuno, né i criminali in genere né i corrotti in specie. Questo perché il potenziale bottino è enorme e il rischio di esser presi - e condannati - è...