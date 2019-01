Corradini, lo scultore che seppe conquistare Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Anche chi non è mai stato a Napoli conosce la cappella Sansevero almeno per sentito dire: le sue incredibili statue velate talmente perfette nella loro vividezza da sembrare persone pietrificate; ma anche le macchine anatomiche, due scheletri scarnificati di uomo e di donna attorno ai quali sono stati ricostruiti i vasi sanguigni e gli organi interni, sulle quali circola da sempre la leggenda nera dell'iniezione di qualche sostanza sconosciuta nelle loro vene mentre erano ancora in vita...La cappella voluta da Raimondo di Sangro, settimo...