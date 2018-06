Corpo a corpo in casa con i banditi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOTTE DI PAURAMARCON «Ci resta l'amaro in bocca perché non siamo riusciti a trattenere quei due delinquenti per farli arrestare». Comincia così il racconto della brutta avventura vissuta l'altra notte da Angelo e Manuel Stamati, padre e figlio di Marcon, rispettivamente 70 e 26 anni, che si sono trovati a tu per tu con i ladri entrati nella loro abitazione. Nel tentativo di fermarli, hanno riportato entrambi numerose ferite e contusioni, per fortuna superficiali. «Io, mio padre e la mia fidanzata, attorno alle 22, eravamo seduti in sala...