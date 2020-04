LA DECISIONE

TREVISO Aumentano i parti al Ca' Foncello. I vagiti dei neonati sono la migliore risposta alla paura del coronavirus. Ovviamente sempre con tutte le precauzioni del caso. Nelle scorse settimane tra il personale del reparto di Ostetricia e ginecologia erano emerse 15 positività al Covid-19. Compresa quella del primario Enrico Busato. Si temeva che le donne in attesa di partorire potessero andare altrove. Non è stato così. Anzi. Nei primi tre mesi di quest'anno l'ospedale di Treviso ha contato 36 parti in più rispetto allo stesso periodo del 2019: si è passati da 507 a 543. È il segnale più bello.

«Le mamme possono stare tranquille sottolinea il primario, rientrato in servizio il 30 marzo gli effetti del periodo difficile si vedono anche nei parti. Il timore delle mamme si riflette sui bambini. La conseguenza è che stiamo vedendo molte più gravidanze del solito prolungarsi oltre il termine naturale». Al Ca' Foncello attendono fino alle 41 settimane, più cinque giorni. Poi scatta l'induzione. Quel che è certo è che il reparto ha saputo reagire al meglio al coronavirus. Tutti gli operatori, medici, infermieri, ostetriche e oss, effettuano il test con cadenza settimanale. Ciò ha fatto emergere la positività di un'altra dottoressa. Ma allo stesso tempo si ha la garanzia che le persone che operano nell'unità non sono colpite dal Covid-19. E ora si è tornati a riaprire completamente le porte ai papà, se non positivi al coronavirus: possono tornare in sala parto già dall'inizio del travaglio e fino alle due ore di skin to skin.

«Abbiamo inoltre accorciato i tempi di degenza conclude Busato se non ci sono problemi, le neo mamme possono tornare a casa già dopo due giorni, e non dopo tre come accadeva prima». Al momento nessuna paziente è risultata positiva al Covid-19. Proprio ieri si è tenuta una simulazione su come gestire, attraverso percorsi riservati, una donna in dolce attesa colpita dal virus. Si spera non serva. Ma ciò che conta è che, nel caso, si è pronti.

