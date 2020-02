L'aeroporto Marco Polo stringe i controlli in seguito all'innalzamento delle misure di allerta per il coronavirus. Arriveranno termoscanner forniti dal Ministero per misurare la temperatura corporea ai passeggeri in arrivo o, in mancanza delle strumentazioni, volontari medici e paramedici. L'obiettivo è quello di controllare tutti i voli in arrivo, compresi quelli europei, mentre a Fiumicino (uno dei due scali sanitari assieme a Milano Malpensa) i termoscanner saranno presenti anche agli arrivi dei voli nazionali. Prima ancora che il capo della Protezione civile annunciasse la stretta sui controlli in tutta Italia, ieri mattina all'aeroporto di Tessera si è tenuto un incontro tra i Sindacati, il responsabile dei Servizio sanitario Statis Tsuroplis, i dirigenti Corrado Fischer e Francesco Rocchetto e il responsabile delle Relazioni sindacali Marco Rossi. Intanto tra gli italiani rientrati e in quarantena a Cecchignola, la ventitrenne veneziana Petra Vidali denuncia di aver subito insulti sui social quando si è saputo che lei era a Wuhan, la città focolaio dell'epidemia di malattia polmonare che sta creando il panico in tutto il mondo.

