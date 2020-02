Coronavirus, in regione tutto sotto controllo, assicura il vicepresidente Riccardi. In Fvg sono stati trattati 12 casi sospetti, di cui 5 a Trieste. A Udine, sono stati valutati 7 casi con il criterio epidemiologico ovvero persone rientrate dalla Cina nei 14 giorni precedenti. Tutti i casi hanno evidenziato diagnosi alternative al coronavirus: per tre pazienti ne è stata esclusa la presenza, per gli altri 4 casi si attendono i risultati sui campioni biologici inviati allo Spallanzani per averne la certezza microbiologica, anche se - ha rassicurato Tascini - le co-infenzioni sono inferiori al 10%. Questi primi casi hanno consentito di testare il percorso di messa in sicurezza.

Ieri, dopo il collegamento con il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli, Riccardi ha chiesto di «inserire nell'ordinanza ministeriale relativa ai primi interventi di protezione civile sull'emergenza da coronavirus che prevede l'eventuale facoltà di misure restrittive già contemplate per il traffico aereo anche quello terrestre e marittimo». «La proposta è una facoltà e non un obbligo per consentire al commissario di avere tutti gli strumenti qualora si verificassero situazioni di rischio. Se le persone possono portare con sé un problema, questo non può esserci soltanto se si viaggia in aereo ma anche se si utilizzano altre modalità».

