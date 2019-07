Cordone ombelicale, dono salvavita «Già 67 sacche, ma bisogna fare di più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CAMPAGNAUDINE Una rinascita grazie ad una nascita. Sembra un gioco di parole, ma il sangue del cordone ombelicale può essere un salvavita a tutti gli effetti per tante persone. Per questo, la Regione sostiene la campagna informativa per far sì che sempre più neomamme decidano di donare il sangue cordonale perché venga portato dalla Protezione civile prima a Palmanova e quindi alla banca che è stata istituita appositamente a Padova. Le cellule del sangue cordonale permettono di curare 80 malattie del sangue come la leucemia, i linfomi e...