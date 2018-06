Coppia gay fa causa all'ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BATTAGLIAPORDENONE È una battaglia di civiltà quella portata avanti dalla coppia omosessuale (nel caso specifico due donne), residente nella provincia di Pordenone, che ha citato in giudizio l'Azienda per l'assistenza sanitaria 5 Friuli Occidentale perchè le ha negato l'accesso al percorso di fecondazione assistita eterologa richiesto. Il sogno di avere un figlio proprio, in questo caso ricorrendo alla donazione di seme di donatore anonimo, si scontra però con una legislazione avversa: la legge 40 sulla fecondazione assistita permette...