Coppia di fidanzati scoperta con cristalli di metanfetamina

Gli uomini della polizia locale li hanno fermati in via Fratelli Bandiera. Trent'anni lui, 28 e incinta lei. I due fidanzati, entrambi bulgari, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. Con loro avevano alcune dosi di metanfetamina in cristalli. Non una quantità industriale, ma con un principio attivo decisamente elevato. I due sono stati portati in carcere, su disposizione del pubblico ministero Massimo Michelozzi. Stamattina compariranno, assistiti dal loro legale, Marco Zanchi, davanti al gip Andrea Battistuzzi per la...