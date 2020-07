COPPETTE D'ORO

BELLUNO Belluno terra di gelatieri. Da qui sono partiti i pionieri cadorini e zoldani, che hanno fatto conoscere al mondo il gelato artigianale. A questo simbolo del made in Italy Longarone dedica da 61 anni l'unica fiera al mondo, mostra internazionale prevista dal 29 novembre al 2 dicembre 2020. I numeri reali del comparto non erano ancora conosciuti, e Longarone Fiere ha commissionato uno studio alla Cgia di Mestre, presentato ieri nella sede veneziana. «Questa ricerca - ha detto Roberto Padrin, sindaco di Longarone e presidente della provincia - ci permette di mettere dei numeri per capire qual è il peso del gelato artigianale, che rappresenta per noi un elemento forte del made in Belluno, non solo del made in Italy».

GLI STUDI

La tavola rotonda indetta nell'ambito della MIG-Mostra Internazionale del Gelato Artigianale nel 2011, rilevò come la principale difficoltà per inquadrare il settore fosse la circostanza che le gelaterie non hanno una specifica classificazione, ma vengono identificate con un codice Ateco condiviso con le pasticcerie. Dall'analisi dei dati di Studi di settore ed altre banche, di Inps e Istat, il quadro offre una panoramica del comparto del gelato artigianale con vendita diretta al pubblico. Oltre alle classiche gelaterie, sono compresi altri esercizi con diverso core business, come i bar gelateria e le pasticcerie. Anche se pur residuali come numero, ma con una tradizione, un peso economico ed occupazionale, sono state considerate anche le attività di gelateria ambulante e le aziende di produzione di gelato senza vendita diretta. «Lo studio condotto con la Cgia ci consente di monitorare la situazione, ma anche delineare le linee guida delle strategie future», ha spiegato Gian Angelo Bellati, presidente di Longarone Fiere Dolomiti. Lo studio è suddiviso in due parti, e inizia dalla presentazione dei dati ufficiali rilevati dal Registro Imprese.

SENZA CRISI

Questi dimostrano come nell'ultimo decennio ci sia stata una leggera crescita del numero di localizzazioni, mentre negli ultimi anni le sedi di impresa fanno registrare una lieve flessione, accentuata per quelle artigiane. Anche se tende a diminuire, la presenza delle imprese femminili e giovanili è superiore a quella media delle attività economiche, ma aumentano le imprese condotte da stranieri. Dalla lettura dei dati nazionali degli Studi di Settore, si calcola una vendita diretta al pubblico in 15.589 sedi di imprese attive (7.000 imprese, oltre 3.000 «Bar gelateria», circa 5.500 pasticcerie). Significativi sono i dati della produzione di gelati del settore artigianale, 1.022 milioni di euro contro i 1063 derivanti dal settore industriale, con un consumo che rappresenta il 52% del fabbisogno nazionale. In Veneto le sedi attive sono 1320, 1700 i punti vendita, circa 6500 addetti, e 3100 unità di lavoro standard. «Molte attività durante il Covid hanno resistito con le consegne a domicilio - ha concluso Paolo Garna, collaboratore della MIG e già direttore di Longarone Fiere -a partire dai dati emersi la Fiera di Longarone diventerà un punto di riferimento annuale per aggiornarli».

Filomena Spolaor

