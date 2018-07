Copernico all'ex distretto: spazio a chi fa innovazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPAZIO AZIENDEArriva Copernico sui 2 mila e 500 metri quadri dell'ex Distretto di via Poerio. Si tratta di una azienda specializzata in co-working. Vuol dire che quel posto dovrebbe diventare punto di riferimento per start up e banche, aziende in crescita e professionisti che hanno bisogno di un posto dove incontrare clienti, elaborare progetti, trovare consulenti ed esperti di web. Il co-working infatti è un ufficio in affitto, un posto prestigioso dove si trovano sale conferenze e soprattutto dove si ha a disposizione tutto quello che serve...