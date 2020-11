LA CRISI

TESSERA Il Covid è stato il colpo di grazia ma gli ostacoli, poi rivelatisi insormontabili, si erano manifestati già da tempo: crisi del comparto edile, commesse sempre più scarse, ritardi nei pagamenti, mentre le spese correvano senza sosta. Alla fine i 22 soci della Berti, società cooperativa del lavoratori con sede a Tessera, specializzata nella produzione di serramenti in vetro, non hanno potuto fare altro che gettare la spugna e portare i libri in tribunale, atto inevitabile che ha comportato la nomina della dottoressa Samuela Visentini quale un curatore fallimentare. Eppure nel novembre del 2015 il salto da dipendenti a cooperatori, da ex dipendenti di una azienda fallita a imprenditori in grado di realizzare un nuovo progetto produttivo, aveva fatto ben sperare e in occasione della riattivazione dei macchinari era avvenuto alla presenza di tutte le istituzioni locali.

LA STORIA

La storia era iniziata quando la famiglia Berti, tutt'ora proprietaria dei muri dell'azienda, aveva deciso di chiudere i battenti e quello della cooperativa veneziana era subito stato considerato un esempio virtuoso di salvataggio aziendale reso possibile attraverso il meccanismo del Workers Buyout, un percorso che, a certe condizioni consente ai dipendenti di una azienda in crisi di acquisire l'attività e di gestirla con l'obiettivo di salvare la produzione ed i posti di lavoro utilizzando la forma societaria cooperativa.

Cinque anni fa , un ruolo determinate per il buon esito del salvataggio lo aveva avuto la stessa Legacoop Veneto, assumendosi il compito di svolgere una attenta analisi e valutazione del mercato nel quale avrebbe operato la rinata Berti scl e di redigere un piano di sviluppo che includesse la ricerca delle risorse necessarie per la sua attuazione, oltre che la gestione dei rapporti con i tribunali, i fornitori ed i dipendenti e la formazione e riqualificazione delle competenze dei lavoratori. Operazioni delicate che avevano avuto l'effetto di ribaltare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, trasformandoli da strumento di garanzia del reddito in un investimento in capitale sociale.

Da allora, insieme con l'assunzione di cinque lavoratori, la Berti scl aveva perso per strada altrettanti soci fondatori e la crisi di commesse, resa ancora più drammatica dalla pandemia da Covid, ha fatto il resto fino a portare al triste, definitivo blocco dei macchinari. Ora sarà la Filctem Cgil, il sindacato di categoria a cui i soci lavoratori della Berti scl si sono nel frattempo rivolti, ad occuparsi della pratica necessaria per ottenere l'erogazione degli ammortizzatori sociali.

Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA