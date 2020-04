LAVORATORI

UDINE Sindacati e cooperative in allarme per la sorte dei lavoratori del terzo settore. In ballo c'è il futuro di seimila persone e delle loro famiglie in regione, rammentano i sindacalisti. In cassa integrazione è il 40 per cento degli addetti, ricorda Confcooperative.

I SINDACATI

Il decreto Cura Italia esistono già gli strumenti per tutelare il reddito dei lavoratori delle coop sociali dagli effetti del blocco di molti appalti da parte degli enti locali. A lanciare il grido d'allarme, assieme alle centrali cooperative, sono anche i sindacati di categoria del Friuli Venezia Giulia, preoccupati per una situazione che in regione coinvolge gran parte dei 6mila lavoratori del settore. «Crediamo che sia non soltanto necessario, ma anche doveroso scrivono i segretari regionali Orietta Olivo (Fp-Cgil), Massimo Bevilacqua (Cisl-Fp) e Luciano Bressan (Uil-Fpl) utilizzare tutto ciò che la legislazione mette a disposizione per aiutare questi lavoratori». In particolare, scrivono i segretari, «bisogna ricorrere all'articolo 48 del Cura Italia, che prevede non solo l'obbligo di co-progettare i servizi sospesi al fine di riattivarli a favore dell'utenza, ma anche la necessità di rispettare gli impegni contrattuali garantendo quei pagamenti che possono far sopravvivere il settore». Questo, denunciano i sindacati, non sta avvenendo parte di molte stazioni appaltanti, fra le quali diversi Comuni, «che non si rendono disponibili né a riprogettare i servizi né tantomeno a pagare i contratti già in essere». Scelte, queste, che per i sindacati potrebbero aggravare pesantemente la crisi economica legata all'emergenza Covid-19. L'invito ai Comuni è di recepire le indicazioni operative impartite il 3 aprile scorso dall'assessore Riccardi agli enti del Servizio sanitario regionale, attraverso una nota redatta dalla Direzione centrale delle politiche per il Terzo Settore. «Le indicazioni fornire ad aziende e distretti sanitari, anch'essi stazioni appaltanti, va nella direzione corretta, quella di riprogettare i servizi e garantire i pagamenti, a dimostrazione che qualcosa si può fare». Da qui la richiesta all'amministrazione regionale di diramare indicazioni operative anche nei confronti dei Comuni.

LE COOP

Secondo le stime di Confcooperative Fvg, principale organizzazione cooperativistica con 600 cooperative associate in Friuli VG e 15 mila addetti (18.500 le cooperative in tutta Italia), da una ricognizione tra le imprese maggiormente interessate, il numero di addetti coinvolti è di circa 6mila su 15mila, il 40 per cento del totale, con punte che superano il 50 per cento nella cooperazione sociale e in alcuni comparti totalmente bloccati, come turismo, cultura, ristorazione e trasporto persone. Una conferma più precisa si avrà nelle prossime settimane. «In ogni caso, mai si erano visti numeri di queste proporzioni: si registrano cali del fatturato che oscillano tra il 20 per cento e il 100 per cento, basti pensare alle cooperative che agiscono nel settore turistico, culturale, della ristorazione, alberghiero e del traporto», sottolinea il presidente Giuseppe Graffi Brunoro. «A fine aprile diverse cooperative avranno già esaurito le 9 settimane di cassa integrazione previste. Serve un intervento urgente» evidenzia il segretario generale di Confcooperative, Nicola Galluà

