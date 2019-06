CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONVEGNOMESTRE Il consigliere delegato del sindaco all'Innovazione, Luca Battistella, ha dato avvio questa mattina, all'M9, ai lavori del convegno A vision beyond - Eics (European Immersive computing summit), promosso, per il secondo anno consecutivo, da Uqido.«Quello dell'innovazione tecnologica, legato anche all' alfabetizzazione digitale della popolazione ha sottolineato Battistella nel suo intervento di saluto - è un tema molto caro all'Amministrazione comunale di Venezia, su cui stiamo profondendo molte energie, offrendo servizi sempre...