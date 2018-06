CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONTROMISUREVITTORIO VENETO (cb) Alpini, agenti di polizia, carabinieri e finanzieri vigileranno sulla sicurezza di tutti coloro che parteciperanno alla tre giorni del Raduno Triveneto Alpini. Una macchina organizzativa imponente che ha dedicato molte energie proprio a questo tema. Numerosi i tavoli tecnici in Questura e impegnativo il lavoro per predisporre ogni dettaglio in modo da garantire un evento sicuro.ORDINE PUBBLICOCome per il raduno dei fanti, fin dalle prime ore di domenica sarà attivato a Vittorio Veneto il Coc, il comando...