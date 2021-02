CONTROMISURE

PORDENONE Le scuole sono sicure, tutti i dirigenti continuano a sostenerlo. I contagi in classe sono difficili proprio per il rispetto delle regole, la pulizia, l'igiene, la sorveglianza e il controllo del distanziamento. Ogni scuola ha i suoi protocolli, regole ferree che vengono seguite, pena sensazioni. Ma in aula si insegna anche il senso civico e il rispetto degli altri, soprattutto dei soggetti più deboli e degli anziani. Per questo ogni scuola ha studiato nuovi ingressi e varchi di sicurezza per evitare ingorghi all'entrata e all'uscita, come accadeva prima della pandemia. «L'apertura di nuove uscite ha funzionato ha chiarito la dirigente del Grigoletti, Ornella Varin , non ci sono più assembramenti e ogni varco è monitorato, i ragazzi entrano ed escono ordinatamente. Il responsabile della sicurezza ha fatto attenti controlli appurando che il distanziamento viene sempre rispettato». In ogni scuola sono presenti i dispenser di gel e regole per l'accesso ai servizi, fondamentale il lavaggio delle mani, prima e dopo. La stanza Covid è funzionante e accoglie i ragazzi che presentano qualche sintomo in attesa dell'arrivo dei genitori, che devono essere sempre reperibili. Grazie ai termoscanner si può verificare la temperatura di studenti e del personale scolastico. «Abbiamo già acquistato tre apparecchiature professionali per la disinfezione ha fatto sapere Ornella Varin e ora ne acquisteremo altre due per rassicurare le famiglie, nonostante i collaboratori ogni giorno puliscano tutte le aule con prodotti disinfettanti». Ma i mesi che verranno sono i più temuti. Un anno fa, in questo periodo, si iniziavano a chiudere le scuole, ora si procede a riaprirle. Il timore è di un continuo stop and go, che però non piace né alla comunità scolastica, né alle famiglie, né agli attori istituzionali. La salute è il bene più prezioso e le scelte future saranno prese proprio per salvaguardarlo. Nonostante tutte le precauzioni però rimangono i timori per la variante inglese che colpisce proprio i bambini più piccoli. In attesa del vaccino si cerca uno scorcio di normalità, tra paure e tensioni tipiche di un periodo storico particolare: quello di una pandemia unita ad una grave crisi economica.

