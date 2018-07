«Controllori aggrediti, ma nessuno ha avvisato il 113»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAPADOVA «La cosa che mi dispiace di più è che nessuno sia intervenuto, almeno telefonando alla Polizia». Questo il commento del presidente di Busitalia Veneto Andrea Ragona di ritorno dalla questura dove ha accompagnato per sporgere denuncia i tre controllori aggrediti domenica scorsa a bordo di un autobus.Verso le 10 e 40, a bordo della linea 12, in prossimità della fermata di corso del Popolo, un senegalese di 21 anni ha aggredito un controllore. Immediatamente, in soccorso del collega sono arrivati altri due verificatori. Uno...