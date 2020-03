CONTROLLI

VENEZIA Qualche bicchiere in compagnia e una passeggiata tra le calli, come se nulla fosse, come se l'emergenza sanitaria in corso non avesse costretto tutti a un regime ai limiti del coprifuoco. E così, due mestrini di 35 e 24 anni, e un bellunese di 41, sorpresi in allegra combriccola dai carabinieri in calle del Magazen a Cannaregio, sono stati denunciati per violazione del decreto del presidente del Consiglio. I tre, alticci, avevano con loro anche un grammo di marijuana e per questo sono stati inoltre segnalati alla prefettura.

I trasgressori dell'articolo 650 del codice penale (Provvedimento dell'autorità per sicurezza pubblica) in tutta l'area metropolitana continuano a impegnare le forze dell'ordine. A Martellago, Mirano e Marghera, martedì pomeriggio, i carabinieri hanno denunciato dei cittadini, italiani e stranieri, anziani e giovani, perché, al controllo delle pattuglie, non avevano giustificati motivi per essere in giro. Sempre a Martellago, la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese ha fermato per strada e denunciato due mestrini che percorrevano via Ca' Rossa, a Maerne. Oltre al fatto che il passeggero sedeva sul sedile anteriore, anziché dietro come previsto, non è stata ritenuta di comprovata necessità la giustificazione dello spostamento data dai due, diretti a quanto hanno riferito agli agenti da un amico a Robegano per verificare una perdita d'acqua in casa.

QUARANTENA VIOLATA

Pugno particolarmente duro nei confronti di chi viola la quarantena: chi, cioè, esce di casa nonostante il contatto recente con persone contagiate dal Covid-19. È quanto successo ad Annone, dove un uomo, sottoposto a isolamento domiciliare, era in attesa del tampone per accertare una sua eventuale positività al virus. Nonostante il divieto, però, era uscito comunque per andare a comprare le sigarette. È il primo caso nel Veneziano, e qui si apre una parentesi. Violare la quarantena rischia di avere delle conseguenze decisamente più gravi: perché la denuncia, in questo caso, potrebbe essere per il reato di epidemia colposo, che prevede dai tre ai dodici anni di reclusione.

Chi invece presenta sintomi come febbre, tosse e altri sintomi associati al Covid-19 e non si mette in quarantena rischia, oltre all'imputazione per violazione dei provvedimenti dell'autorità, un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie, se dovesse infettare qualcuno potrebbe addirittura configurarsi un'accusa per omicidio doloso (reato per cui la pena minima è di 21 anni di reclusione). Per chi viene sorpreso in giro senza giustificato motivo, ammenda di 206 euro oltre alla denuncia per violazione del decreto.

CENTRO STORICO

I controlli continuano da parte di tutte le forze dell'ordine. Ieri la guardia di finanza ha sorvolato con l'elicottero il centro storico: non solo per monitorare eventuali spostamenti dubbi, ma anche per ulteriore controllo del territorio. Con le strade deserte, infatti, bisogna giocare d'anticipo su eventuali azioni di sciacallaggio. A Venezia, i negozi chiusi potrebbero essere un obiettivo interessante per i ladri, alternativa alle case che, perennemente abitate, ora sono decisamente meno vulnerabili. Stesso ragionamento a Mestre, con un dettaglio in più: le auto. I veicoli in sosta, infatti, potrebbero diventare facile bersaglio dei malintenzionati. I controlli di polizia e carabinieri, in questo periodo, saranno mirati a scongiurare (o quantomeno limitare) anche questa tipologia di reati.

D.Tam.

(Ha collaborato

Nicola De Rossi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA