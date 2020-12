CONTROLLI

VENEZIA Per organizzare al meglio i controlli del territorio nei giorni caldi delle feste di Natale, nei giorni scorsi è stato convocato in Prefettura a Venezia il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica concentrato in via del tutto esclusiva a prevenire assembramenti e controllare il più possibile gli spostamenti. Questa l'indicazione arrivata dal prefetto Vittorio Zappalorto. E che le forze dell'ordine hanno colto in pieno tanto che ieri il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, ha annunciato l'utilizzo in campo del numero più alto possibile di agenti e militari. Come e dove, verrà deciso nei giorni prossimi con un tavolo tecnico interforze. «Proseguiamo i nostri controlli che saranno ancora più intensi nei prossimi giorni - ha spiegato il questore - È stato stabilito che faremo un tavolo tecnico nei prossimi giorni per pianificare ogni cosa: quello che è certo è che il territorio del Veneziano sarà sempre più presidiato, compresi i confini tra i comuni nei giorni di festa». Anche perché nonostante le restrizioni, c'è ancora chi non rispetta le regole e sfrutta quegli aneliti di libertà lasciati dalle ordinanze e dai Dpcm come se il virus fosse solo fantascienza. L'esempio sono i locali scoperti dalla polizia a organizzare feste dopo l'orario di chiusura. «Questo è un problema di sensibilità - ha commentato Masciopinto - di rendersi conto di cosa sta succedendo: dobbiamo rispettare le norme. Ci sono dei tecnici che ci dettano le linee guida e noi dobbiamo seguirle. Chi non rispetta le regole, ne risponde».

L'invito del prefetto è di mettere in campo il maggior numero di forze a disposizione per impedire che le Feste possano incrementare ancora il già drammatico conto dei contagi. Carabinieri, guardia di finanza e polizia, quindi, monitoreranno tutta l'area metropolitana. Un dispiego enorme di uomini e mezzi che dovrà servire in primis da deterrente a chi cercherà di aggirare le regole. Si cercherà, nei limiti del possibile, di applicare il buonsenso, ma in caso di necessità scatteranno le multe.

LE SANZIONI

I carabinieri, per esempio, domenica hanno staccato 8 verbali. Sei le multe ai trasgressori del coprifuoco (4 nel Sandonatese, 2 a Mestre): chi, cioè, si trovava a spasso oltre le 22 senza una valida ragione. Altri due cittadini (a Chioggia) sono stati sanzionati perché erano usciti di casa senza mascherina. Ormai gli interventi per assembramenti Covid sono una grossa fetta delle attività delle forze dell'ordine: solo domenica, infatti, ai carabinieri sono arrivate una ventina di segnalazioni di raduni di persone non autorizzate. I militari sono intervenuti in tutti i casi: senza sanzioni, in questo caso, ma solo contribuendo a far sparpagliare la gente. Qualche capannello di clienti al bar, qualche ritrovo spontaneo, qualche iniziativa gestita non nel migliore dei modi. In tutte le segnalazioni non è servito ricorrere alle multe, però è evidente che impegnare le forze dell'ordine per servizi di educazione al distanziamento sociale significa lasciar scoperti altri servizi: da quelli anti droga a quelli contro i ladri.

PIAZZA FERRETTO

Per quanto riguarda la città, la questione più delicata è quella che interessa piazza Ferretto. «Non ci sono assembramenti - spiega il comandante della polizia locale, Marco Agostini - ma ci sono tante persone che passeggiano. Per ora non prendiamo iniziative, aspettiamo la decisione della Regione dopo l'incontro con i sindaci». Il messaggio è chiaro: se il presidente Luca Zaia dovesse dare un ulteriore giro di vite alle chiusure, non serviranno misure parallele da parte del Comune. Al momento non ci sono indicazioni dal sindaco, ma si stanno studiando varie ipotesi. Archiviata in partenza l'idea di circondare la piazza con dei tornelli: la gente si riverserebbe in piazzetta Coin o in via Palazzo, e quindi si sarebbe punto a capo. Un'alternativa potrebbe essere quella di limitare i parcheggi: in modo da rendere meno accessibile la passeggiata in centro. Oppure un inasprimento delle regole (ai Comuni alzare l'asticella è concesso) sulla gestione degli orari e del consumo al bar. Per il momento, però, siamo a livello di ragionamenti senza nulla di concreto. Tutto fermo, in attesa della parola del governatore.

Davide Tamiello

Nicola Munaro

