CONTROLLI VENEZIA Pattuglie in barca delle varie forze dell'ordine nel canali

CONTROLLIVENEZIA Pattuglie in barca delle varie forze dell'ordine nel canali esterni lagunari per cercare di porre un argine al moto ondoso. Dai prossimi giorni e fino al 15 settembre ci sarà una particolare sorveglianza in Bacino di San Marco, canale delle Navi, canale dei Marani, canale di Sant'Erasmo, canale San Nicolò, canale di Tessera oltre naturalmente al canal Grande. Le misure sono state decise dal tavolo tecnico operativo che si è svolto ieri nella sede della Capitaneria di porto, che ha messo in pratica le indicazioni date la...