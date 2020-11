CONTROLLI

VENEZIA La sorveglianza degli accessi e delle eventuali code è in prima battuta a cura e onere dei partecipanti al mercato e delle loro organizzazioni di categoria, che almeno sul piano teorico potrebbero avvalersi anche dell'aiuto di associazioni di volontariato tipo scout o membri delle forze dell'ordine in pensione. Un ruolo determinante, com'è già stato in primavera, lo ha la Protezione civile comunale, il cui responsabile Francesco Vascellari spiega come si articolerà il lavoro già a partire dal mercato di stamane a Marghera.

Di cosa vi occuperete?

«Avremo una ventina di volontari distribuiti al mercato di Marghera. Il nostro compito è di regolare gli accessi, controllare che si svolga tutto in maniera ordinata ed evitare gli assembramenti».

Questo è il primo fine settimana con i centri commerciali chiusi.

«Oggi gireremo con un paio di mezzi attrezzati col megafono, vicino alle strutture della grande distribuzione, per avvertire la popolazione che i centri sono chiusi, fatte salve ovviamente le attività che hanno il permesso di lavorar. Se vedremo che ci sarà tanta gente nei parcheggi perché non al corrente della novità, effettueremo più giri e anche ci soffermeremo a dare informazioni personalizzate. Se, invece, la situazione risulterà tranquilla, ci limiteremo a qualche giro di ricognizione».

Sarete in campo anche nei prossimi giorni?

«L'ordinanza del presidente della Regione è in vigore fino al 22, poi vedremo cosa succederà. Ci saremo certamente nei mercati settimanali cittadini più grandi, Mestre, Venezia, Marghera, Lido e Rialto, quest'ultimo nel fine settimana, almeno con un paio di squadre, cioè una decina di volontari».

Ieri avete effettuato dei sopralluoghi.

«Noi siamo a disposizione della Polizia locale e degli uffici comunali. Ieri abbiamo controllato il mercato al chiuso di via Fapanni, che è un'area ideale da organizzare».

Il vostro prezioso contributo era arrivato anche in primavera.

«Ora la situazione è cambiata, se non altro perché le misure riguardano tutte le categorie merceologiche e la gente conosce bene le precauzioni da tenere. In quei mesi i dispositivi a disposizione erano anche minori di adesso».

Com'era andata con la prima ondata?

«Il servizio, talvolta, era stato faticoso. Purtroppo non di rado c'eravamo imbattuti nella maleducazione di alcune persone che non vogliono rispettare le misure precauzionali e quando glielo fai presente ti rimbrottano contro. È questione di responsabilità e di civiltà, basta poco a provocare un contagio».

Si va verso il picco pandemico, che aspettative ha?

«Stiamo a vedere. In primavera molti operatori avevano rinunciato a venire col loro banco, visto quello che stava succedendo. La frequentazione degli avventori, invece, non mi pare fosse diminuita. Navighiamo un po' a vista. È importante che tutti facciano la propria parte affinché non ci siano rischi».

Il piano dell'ordinanza del sindaco Brugnaro è molto chiaro.

«Contiene le misure più opportune per il rispetto delle tre regole d'oro date per evitare i contagi: l'uso della mascherina, che copra correttamente sia la bocca che il naso; l'attenzione a rispettare il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro; il divieto di assembramenti che sono pericolosi. In un mercato, inoltre, è importante la pulizia generale: c'è la possibilità di utilizzare i guanti, in alternativa è bene igienizzare frequentemente le mani con una soluzione idroalcolica».

A.Spe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

