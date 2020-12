CONTROLLI

VENEZIA Il Natale è passato senza colpi di testa, ma adesso c'è da pensare al capodanno. Per le autorità, infatti, è chiaro che la notte di San Silvestro rischia di essere il momento più delicato di queste feste. «Le persone si sono comportate bene, lo dicono i dati che hanno visto decisamente poche sanzioni per violazione delle prescrizioni anti contagio - spiega il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto - da domani insieme alle forze dell'ordine cercheremo di studiare un modo per tenere d'occhio la situazione anche a Capodanno». Preoccupano, in particolare, le feste in casa. «Sì, ovviamente quello è un punto cruciale - continua il prefetto - come i raduni in barca: in centro storico temiamo ci possano essere, soprattutto tra i più giovani, ritrovi in laguna con i barchini. San Silvestro è una nottata più a rischio rispetto alle altre festività».

LE MULTE

Tra i pochi sanzionati del ponte natalizio tre bar gestiti da cinesi a Chioggia. Giornate da zona rossa, come tutti dovrebbero sapere, cosa che comportava la chiusura completa dei pubblici esercizi. Eppure, al controllo della polizia locale, tre locali di Sottomarina sono risultati aperti. Confrontando la circostanza con le notizie che giungono dalla Cina, dove, ad ogni minima recrudescenza del virus, vengono prescritte, e osservate, severe misure di prevenzione, il contrasto si nota. Non si sa se gli esercenti in questione abbiano invocato una scarsa conoscenza o comprensione delle norme (il che non li avrebbe, comunque, giustificati) o se abbiano fatto conto su una possibile carenza di controlli, in armonia con l'italica tendenza al vivi e lascia vivere. In entrambi i casi gli è stata contestata la sanzione penale da 400 a 3000 euro e, tra qualche tempo, dovranno sottostare alla pena accessoria della chiusura per cinque giorni, che gli sarà notificata dalla Prefettura, in un periodo in cui non sarà in vigore la zona rossa, altrimenti si tratterebbe, chiaramente, di una misura inefficace. «I controlli della polizia locale assicura l'assessore Genny Cavazana continueranno anche durante le prossime giornate festive, a tutela della salute e della sicurezza di tutti». Sono passati, del resto, pochi giorni da quando erano state fatte le somme dei controlli dell'anno in corso, con un totale di 113 infrazioni di questo tipo, di cui 11 nel periodo immediatamente pre natalizio (quando i locali potevano operare fino alle 18) che non riguardavano solo locali gestiti da cinesi, a riprova di una diffusa tendenza a scantonare dalle regole.

Davide Tamiello

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

