VENEZIA E adesso nel Veneziano scatta l'allarme delle feste carbonare: ritrovi di amici in locali chiusi, o apparentemente tali. Succede in centro storico a Venezia, succede in terraferma a Favaro Veneto, mentre i contagi aumentano e il Veneto già «giallo plus» è uno degli osservati speciali. Situazioni che fanno sbottare il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto: «Centinaia di persone non capiscono e il trend dei contagi in Veneto è il risultato del menefreghismo».

Il caso più eclatante va in scena in un locale di San Lio, nel cuore di Venezia, a due passi da Rialto. Lì nei giorni scorsi gli agenti di polizia del commissariato San Marco, diretto dal vice questore Riccardo Sommariva, hanno interrotto una vera e propria festa danzante organizzata nel ristorante nel tardo pomeriggio, dopo le 18 quando i locali devono essere chiusi. Ad attirare l'attenzione dei poliziotti in servizio anti-assembramenti, sono stati i rumori e la musica che arrivavano fino in calle dall'interno di un locale chiuso, con le pagine dei giornali a tappezzare i vetri. L'atmosfera di desolazione esterna era del tutto diversa rispetto al clima che gli agenti hanno scoperto all'interno. Dopo aver bussato, i poliziotti sono stati fermati sulla porta d'ingresso del locale da alcune persone che tergiversavano cercando scuse. A tradirli è stato l'atteggiamento perché gli agenti, perlustrando l'esterno del locale, si sono accorti di una porta secondaria dalla quale stavano uscendo alcune persone. Una volta entrati, i poliziotti hanno bloccato chi non era ancora riuscito a fuggire mentre i protagonisti della festa danzante - con corredo di cocktail e balli sui tavoli - hanno cercato ogni tipo di giustificazione: «Siamo parenti», «mantenevamo le distanze» e ancora «è una festa privata». Ci hanno pensato le indagini della polizia a svelare come nel locale ci fossero persone che sì, si conoscevano, ma non avevano alcun legame di parentela: alcuni erano di Venezia, altri di Mestre e altri ancora da diverse province del Veneto. Tutti erano senza mascherina e tutti sono stati multati per un totale di 1.960 euro mentre alla Prefettura è stata chiesta la chiusura del locale per cinque giorni.

«Se con i contagi siamo messi così in Veneto, se qui abbiamo il tasso di mortalità più alto, è per questo, non sappiamo comportarsi, non abbiamo disciplina» attacca il prefetto Vittorio Zappalorto, uno che il virus l'ha provato sulla propria persona con tanto di ricovero, anche in Terapia intensiva. «Chissà quanti ce ne sono di locali che fanno così per non parlare all'interno delle case - continua - ma è la realtà del nostro Veneto, centinaia e centinaia di persone che se ne fregano di loro stessi, e sarebbe il meno, e degli altri e delle regole. Non c'è senso civico, nessuna remora di tipo morale. C'è troppa gente che non ha rispetto e capisce solo con il bastone, con il lockdown totale e le multe».

Il Natale alle porte, poi, non sembra aiutare: «Sarà un dramma dal punto di vista del contagio» mentre, conclude Zappalorto, «la terza ondata, che ritengo inevitabile, sarà la più preoccupante perché il personale sanitario sarà impegnato con i vaccini oltre che nella lotta al virus. I controlli non bastano, o c'è disciplina o succede quel che sta succedendo».

