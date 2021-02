CONTROLLI

VENEZIA Alla fine è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Già perché il proprietario del Pesce rosso, accanto al campiello del Malibran, non ha gradito l'intervento dei poliziotti delle volanti che gli contestavano una serie di infrazioni al dpcm per il contenimento del contagio.

A partire dal ripetuto sforamento dell'orario di apertura, alla mancata esposizione del cartello con il numero massimo di clienti ammessi all'interno del locale.

Così oltre alle sanzioni amministrative previste, con tanto di multe da pagare, il barista, un cittadino cinese di 52 anni, si è beccato pure la contestazione penale perché in preda al nervosismo avrebbe cercato di strappare dalle mani degli agenti i verbali che stavano redigendo.

A MARTELLAGO

A Martellago i carabinieri hanno stangato altri due baristi e altrettanti avventori: a uno è costato carissimo lo spritz, all'altro il Gratta e Vinci. I locali sono il Peter Pan e il confinante bar Muse (meglio noto come Leon d'Oro) in piazza Vittoria, all'angolo con via Fapanni, entrambi gestiti da esercenti di origine cinese. I militari, alle 18.20 di giovedì, hanno notato che i due bar erano ancora aperti, sono entrati e hanno pizzicato in uno un cliente che aveva appena acquistato un biglietto del Gratta e Vinci, nell'altro un avventore che stava pagando la consumazione di alcolici, il tutto in barba ai divieti, sia per i gestori sia per i consumatori.

E così a carico di tutti e quatto i protagonisti della violazione è stata comminata l'ammenda prevista di 400 euro (280 in caso di pagamento entro 5 giorni), ma per i due titolari dei bar è scattata anche la altrettanto pesante sanzione della chiusura per 5 giorni. Non è peraltro il primo provvedimento del genere adottato dai carabinieri di Martellago, che a dicembre per le stesse ragioni avevano stoppato anche l'Alcolà a Maerne. Dall'Arma peraltro rilevano come siano ancora numerose le contravvenzioni elevate nei confronti di persone sorprese senza adottare il distanziamento, o in piena consumazione all'interno di bar ben oltre il fatidico limite delle 18:00, così come le ingiustificate condotte tenute dai gestori dei locali che servono incautamente spritz e alcolici, nonostante la cornice dei vari divieti sia ben nota e ormai acquisita ai più. (N.Der)

