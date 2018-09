Controlli sulle autocertificazioni A Venezia sono false due su tre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE VERIFICHEVENEZIA Al netto delle sgrammaticature, il consiglio via chat all'amica suonava così: «Ti è rimasto un foglio mandato dall'Asl con su le vaccinazioni che devi fare? Ecco... io ho fatto così... l'ho preso... scannerizzato... cambiato data... fotocopiato... e portato alla materna... fine! Io mi sono fatta furba così! Andato tutto bene!». Mica tanto, visto che un mese fa la scuola aveva poi denunciato ai carabinieri la mamma bresciana no-vax che si vantava di aver contraffatto i documenti per far ammettere la figlia nonostante...