Controlli sull'obbligo vaccinale: pochi i bimbi non in regola

LE VERIFICHE DEL NASTREVISO Nessuna situazione particolare. E i casi di bambini non in regola con l'obbligo vaccinale, condizione indispensabile per poter accedere alle scuole materne, non sono numericamente rilevanti. I primi controlli fatti dal Nas dei carabinieri in provincia di Treviso non destano insomma particolari allarmi. RISPETTO DELLE NORMECome in tutto il resto d'Italia, sono scattate in questi giorni le verifiche per controllare il rispetto della norma sull'obbligo dei vaccini. In particolare, l'attenzione dei militari si è...