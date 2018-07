Controlli straordinari ai confini rintracciato il primo clandestino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Primo rintraccio in Friuli Venezia Giulia di un clandestino dopo l'avvio dei controlli straordinari di retrovalico avviati nella giornata di lunedì dalla Polizia di Stato nei territori delle province di Gorizia e di Trieste. Nella serata di lunedì, infatti, nel comune di Gradisca d'Isonzo, una pattuglia ha individuato un cittadino di nazionalità pakistana che era seduto su un muricciolo. Non aveva documenti con sé ed è risultato che l'extracomunitario, un giovane uomo, non aveva fatto neanche la richiesta di asilo politico;...