NUOVO INIZIO

VENEZIA Da giorni ormai le attività economiche della città e della provincia si stanno preparando a riaprire, domani, dopo due mesi di forzato letargo. Non tutte, però, perché quelle che fanno parte della filiera turistica - che poi è la maggior industria della regione - dovranno ancora attendere. Le altre, da giorni hanno cominciato a sanificare i locali, a procurarsi mascherine e gel e ad organizzarsi per i rapporti con i clienti.

Il problema è che le regole non sempre sono chiare ed esaustive e comunque sono incomplete poiché spesso non tengono conto delle singole lavorazioni, dei costi, della tempistica e delle modalità differenti in cui si estrinseca l'attività. In questa giungla, comunque, le aziende sono intenzionate a muoversi ad ogni costo. Ne va della sopravvivenza stessa delle attività e dei posti di lavoro.

EDILIZIA

Il settore più pesante per numero di imprese e di addetti che domani sarà operativo è quello dell'edilizia e i cantieri potranno aprire senza limitazioni. Resta solo il grosso problema dell'esclusione dei restauratori per un pasticcio sui codici Ateco nell'ultimo decreto del presidente del Consiglio. Si tratta certamente di una svista, ma una svista molto pesante in una città come Venezia, dove il restauro architettonico è profondamente integrato con il restauro storico-artistico.

«Le imprese sono abbastanza attrezzate per poter iniziare in sicurezza - spiega il presidente di Ance, Giovanni Salmistrari - qualcuno magari inizierà qualche giorno dopo per ritardi nelle forniture di mascherine o prodotti igienizzanti, ma apriranno tutti. Certo - continua - è che è una cosa che va monitorata sul campo perché è nuova per tutti: lavoratori, imprese e anche ispettori. Mi permetto di fare un appello affinché le prime ispezioni tengano conto anche dell'impegno delle aziende a mettersi in regola e che l'atteggiamento non sia solo vessatorio ma anche di collaborazione, come è stato con lo Spisal di Venezia con cui abbiamo collaborato nella stesura delle linee guida».

MAGGIORI COSTI

Quelli ci saranno e saranno il prezzo da pagare per poter riaprire. Nell'edilizia non sono tanto quelli dei dispositivi di protezione e nelle procedure, quanto nei tempi.

«Qui - aggiunge Salmistrari - è chiaro che i costi inizialmente previsti saliranno a causa del tempo maggiore che sarà impiegato nelle lavorazioni: il tempo della sanificazione degli spogliatoi e di altri locali comuni e poi il tempo per arrivare al lavoro. In macchina non si potrà essere più di due e i mezzi pubblici hanno le limitazioni che sappiamo. Non si può neppure pretendere che chi si alza già tra le 5 e le 6 si alzi ancora prima».

ARTIGIANATO

Il vetro di Murano come settore si sta apprestando a riaprire, dopo una chiusura dolorosa doppiamente, visto che gli impianti dovevano essere tenuti ugualmente accesi anche nell'inattività. È il caso delle fornaci, che se fossero state spente, sarebbero state ora da ricostruire, con costi ancora maggiori per le imprese.

«Siamo sommersi dai protocolli che stiamo redigendo come Artambiente - dice il direttore della Confartigianato veneziana, Gianni De Checchi - la nostra società di servizi e stiamo facendo lo slalom per cercare di capire le modalità più opportune per la riapertura delle vetrerie. Come produzione, ovviamente. Niente vendita al pubblico, ma chi ha e-commerce può continuare a farlo».

OFFICINE E BOTTEGHE

Fabbri falegnami, laboratori, tappezzieri, officine meccaniche, cantieri nautici.Tutti si apprestano a riaprire. Alcuni hanno un mercato che li attende, altri meno. Poi ci sono casi particolari, come i laboratori di oreficeria, che possono aprire, ma non vendere se non per appuntamento.

Anche molti pubblici esercizi si stanno attrezzando e si sono attrezzati per l'asporto, bar compresi.

Anche qui, le regole non sono tanto chiare. È il caso del 1° Maggio, quando era necessario avere un appuntamento telefonico. Infine, i negozi per cui non è ancora prevista l'apertura non hanno un bel presentimento. Quando riaprirà il commercio al dettaglio, a Venezia ci sono tante attività che lavorano soprattutto con i turisti. «Se questi non ci saranno o non saranno un numero sufficiente, lavoreremo per chi?». - dice un commerciante.

GIARDINI E PARCHI

Da domani saranno riaperti anche tutti i 77 parchi cittadini (7.30-19.30), i giardini e le aree verdi del territorio comunale di Venezia, dopo la sanificazione effettuata da Veritas, nonché lo sfalcio di prati e la potatura alberi e siepi da parte del gestore del verde, che con una ventina di squadre giornaliere e oltre 50 operatori, hanno coperto l'intero territorio comunale. Si potrà accedere con le regole ormai consolidate, l'attività sportiva è consentita sempre in forma individuale e rispettando le distanze. Ancora chiuse le aree gioco per i bambini. L'apertura è possibile grazie a 32 associazioni e gruppi di volontariato che hanno messo a disposizione circa 300 persone.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA