Controlli nell'acqua di un condominio Individuato il batterio della Legionella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEPORDENONE «L'acqua che beviamo e che quotidianamente utilizziamo per scopi sanitari in alcuni punti potrebbe essere infettata dal batterio della legionella». A lanciare l'allarme è il professore Roberto Facchini, amministratore delegato di Infinity Biotech, laboratorio con sede in provincia di Piacenza accreditato per le analisi dall'Istituto zooprofilattico di Lombardia ed Emilia Romagna, che nei giorni scorsi, sulla scorta dei dubbi avanzati da un cittadino di Pordenone, ha ritirato un campione di acqua fredda e lo ha analizzato....