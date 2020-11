CONTROLLI

MESTRE Mascherine, igiene, assembramenti: continuano i controlli delle forze dell'ordine al fine di verificare il rispetto degli obblighi imposti per la mitigazione del rischio contagio. Polizia, carabinieri, finanzieri e vigili sono impegnati in tutta la provincia in un presidio costante del territorio soprattutto a scopo persuasivo più che repressivo. Ma di fronte a palesi violazioni le sanzioni arrivano eccome. Ne sa qualcosa il veneziano che ieri pomeriggio è stato multato dai carabinieri chiamati a intervenire dal controllore di un vaporetto Actv per un passeggero che si rifiutava con pervicacia di indossare la mascherina. A niente sono serviti i ripetuti inviti ad adeguarsi alla norma: no, lui la maschera non la porta perché non serve a nulla. Stessa condotta irresponsabile anche di fronte ai militari dell'Arma che alla fine lo hanno multato oltre 400 euro la cifra prevista chiarendogli una volta per tutta che lui senza il dispositivo di protezione individuale sul mezzo pubblico non poteva accedere. Resta dunque alta l'attenzione sul fronte del contenimento dell'infezione. E se da una parte possono registrarsi degli episodi di menefreghismo o di superficialità, dall'altra spiccano episodi da ricondursi a una sorta di isteria emotiva collettiva. Numerose infatti le telefonate al 113 e al 112 di segnalazioni di pericolosi affollamenti davanti a locali del centro storico o della terraferma o di bar ancora aperti dopo le 18. Ma tali situazioni non vengono rilevate dalle pattuglie inviate sul posto

NEGOZI E SPIAGGE

A Spinea in questo fine settimana i vigili hanno intensificato i controlli nei negozi, battendo a tappeto tutti gli esercizi commerciali per accertare il rispetto delle misure igieniche e distanziamento. La loro è un'azione discreta non invasiva più che altro tesa a sensibilizzare. Il bilancio dell'attività nei prossimi giorni. Vigili in campo anche a Caorle. La polizia locale ha attivato per oggi due pattuglie che, in caso di eccessiva affluenza di veicoli, si disporranno agli ingressi del capoluogo per verificare la regolarità degli accessi. Una misura al momento solo precauzionale perché non si prevedono code. A Jesolo sempre i vigili stanno tenendo monitorate le zone più frequentate della città e i locali ancora aperti per evitare assembramenti. Sotto stretta sorveglianza anche la spiaggia, anche se le resse delle scorse settimane sono diventate un ricordo e le passeggiate dedicate quasi esclusivamente ai residenti: in riva al mare aperto solo il chiosco Veliero. Oggi ad effettuare gli accertamenti saranno tre pattuglie sulla centralissima via Bafile e ancora una volta sulla spiaggia. A Cavallino-Treporti la sindaca Roberta Nesto in accordo con il comandante della Municipale Dario Tussetto ha predisposto il presidio del ponte sulla Piave vecchia, all'ingresso di Lio Piccolo e della spiaggia di Punta Sabbioni.

