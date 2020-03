CONTROLLI

MESTRE Io resto a casa. Ed è passato anche questo primo weekend di blocco totale anti coronavirus. Dal bilancio dei controlli delle forze dell'ordine risulta che la maggior parte dei cittadini ha rispettato le restrizioni imposte dal Governo. Ma come sempre non mancano le eccezioni, che sono state sanzionate ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale, inosservanza ai provvedimenti dell'autorità. Il caso più eclatante a Mira dove la pizzeria-kebab di via Nazionale 88 ora è chiusa perché posta sotto sequestro dai carabinieri della locale tenenza. Domenica sera, infatti, nonostante il divieto, era aperta come se nulla fosse, con clienti al tavolo. Al locale sono stati posti i sigilli, mentre il titolare, un egiziano di 50 anni, è stato denunciato. Questa era la terza volta che non rispettava le regole. Già lo scorso 11 marzo e lo scorso 13 marzo gli era stata contestata la violazione del divieto di sospendere l'attività se non limitatamente al servizio al domicilio. Rischia anche la sospensione della licenza.

AL SUPERMERCATO

Il personale dell'In's di via Carducci a Mestre ha chiamato la polizia per un cliente visibilmente ubriaco che pretendeva altri alcolici. Alla fine il 35enne di Mogliano è stato denunciato e per ubriachezza molesta e per oltraggio a pubblico ufficiale. Una coppia sandonatese è finita nei guai perché in due, dello stesso nucleo famigliare, a far la spesa non si può andare.

QUATTRO AMICI AL PARCO

A segnalare la presenza dei quattro stranieri che al Parco Albanese della Bissuola stavano facendo comunella senza rispettare la distanza di almeno un metro l'uno rispetto all'altro, è stato un signore che stava facendo jogging. Si tratta di due moldavi di 30 e 28 anni e due romeni 22enni.

PASSEGGIATA FUORI PORTA

Fra i cinque denunciati dalla polizia locale di Quarto d'Altino, domenica pomeriggio, due erano colpevoli di una passeggiata piuttosto lontano dal luogo di residenza. Nella prima settimana di coprifuoco i vigili urbani hanno controllato 303 conducenti di auto e 32 attività commerciali. Il sindaco Claudio Grosso li ringrazia anche per aver sempre usato il buon senso: «Stanno facendo molto di più di quanto ognuno di noi si aspettasse, con turni di lavoro estenuanti in condizioni emergenziali».

IN GRUPPO ALLA FERMATA ACTV

Erano andati a trovare un amico nella sua casa in zona cittadella scolastica a Mirano. E già questo non lo potevano fare. Una volta usciti i quattro ragazzi si sono messi ad aspettare l'arrivo del bus alla fermata Actv uno accanto all'altro: i carabinieri li hanno identificati e denunciati.

AL LAVAGGIO AUTO

Provato ci ha provato, ma senza successo. Quale necessità e urgenza nel trovarsi in un'area di servizio intento a lavarsi l'auto? Nessuna. Nei guai stavolta è finito un 49enne sandonatese, fermato dai militari dell'Arma.

IN GIRO PER SPACCIO

Era vicino alla stazione dei treni di San Donà. Ha visto al gazzella dei carabinieri ed è fuggito verso via Baron dove è stato placcato: il 25enne aveva con sé 19 dosi di eroina per un peso di 14 grammi. Doppia denuncia: per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e per violazione al decreto emergenza Civid 19.

APERITIVO ON THE ROAD

Come si fa a rinunciare al rito dell'aperitivo serale? Così tre coppie hanno pensato bene di posizionare un tavolo a bordo strada in località Mussetta a San Donà con tanto di sedie, spritz e salatini: tutti e sei indagati in stato di libertà.

GITA AL MARE

Controlli intensificati sulle strade che portano al litorale, sia quello di Jesolo, che quello di Caorle e Bibione. Presidiate in particolare tutte le strade di accesso a Caorle (da Ottava Presa, da Ca' Cottoni, da Brian e Duna Verde) con l'impegno di carabinieri, vigili e finanzieri della Sezione Operativa Navale. Nella sola giornata di domenica controllati 275 persone e 76 esercizi commerciali.

PESCA NOTTURNA

Un pescatore amatoriale è stato denunciato perché trovato di notte a gettare la lenza di nascosto lungo la Livenza Morta, tra Brian e San Giorgio di Livenza.

Ha collaborato Riccardo Coppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA