CONTROLLI IMMEDIATI

MESTRE Se un bambino ha sintomi che facciano sospettare il contagio da Covid-19, si facciano i controlli necessari senza furbizie né scappatoie. Mentre sembra crescere giorno dopo giorno il fronte dei genitori in fermento per i giorni di scuola che i figli perderebbero e quelli che loro stessi perderebbero di lavoro per restare a casa ad accudirli, dall'Ulss 3 Serenissima arriva l'altolà con un forte richiamo a evitare a soluzioni fai da te della serie «io non avverto nessuno, lo mando lo stesso a scuola o al massimo lascio a casa con i nonni o la baby sitter e, solo se non guarisse, avviso dopo il pediatra». Posizioni esternate in alcune dichiarazioni raccolte in questi giorni dai giornali e che trovano una certa eco anche sui social.

STRADA OBBLIGATA

Dall'azienda sanitaria ricordano che in caso di malanno che dia da pensare a una possibile infezione, è necessario consultare subito il medico di fiducia che deciderà se inviare il piccolo a fare il tampone. «Resta l'invito a tutti, e anche qui in particolare ai genitori, perché i disagi collegati all'individuazione di una positività e al conseguente tracciamento dei contatti non diventino il motivo o la giustificazione per sottrarsi alle verifiche, necessarie per sé e doverose nei confronti del contesto sociale», sottolineano inequivocabilmente dall'Ulss.

MAL DI PANCIA

A due settimane dall'inizio delle scuole, i mal di pancia dei genitori derivano dal fatto che se il bambino è mandato a fare il tampone, nell'attesa dell'esito si trovano davanti a un bivio: o stanno a casa in via precauzionale, prendendo permesso o perdendo ferie; o vanno comunque al lavoro, col rischio che, se l'esito risulta poi positivo, a loro volta possano aver infettato qualcuno. Senza dire, come si diceva, del problema della gestione del figlio costretto a stare a quel punto a casa in attesa dell'esito del test anche per diversi giorni, una settimana e più in qualche caso. «Bisognerebbe riconoscere la malattia a mamme e papà e questo disincentiverebbe l'uscita da casa; inoltre sarebbe necessario accelerare sull'introduzione dei tamponi ad esito rapidissimo, che taglierebbero la testa al toro dei dubbi per tutti», fanno sapere dei genitori.

Nelle chat di classe e nei passaparola tra adulti comincia ad emergere qualche forma di impazienza che potrebbe sfociare in comportamenti poco ortodossi rispetto ai protocolli dati per garantire la sicurezza di tutti.

MASSIMO SFORZO

«L'Ulss 3 Serenissima ribadisce l'azienda sanitaria si è attivata su tutti i fronti in cui è stato fin qui necessario organizzare esami anti Covid-19. Lo fa nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni regionali, impegnandosi ad individuare di volta in volta le migliori soluzioni, tra quelle praticabili. Ogni sforzo è messo in campo anche nell'organizzazione dei drive-through (dove il tampone si fa restando seduti in macchina, ndr), perché l'adesione degli utenti, e in particolare dei genitori con figli piccoli, risulti il più agevole possibile».

NUOVE POSTAZIONI

Insomma, l'azienda sanitaria sottolinea che sta facendo uno sforzo importante, mettendo a disposizione varie postazioni sparse sul territorio dove potersi rivolgere per effettuare il test, a ingresso libero senza bisogno né d'impegnativa né di prenotazione. Fermo restando che il primo punto di riferimento, in caso di sintomi, è il medico di medicina generale o il pediatra di fiducia, ogni altra soluzione che non rispetti la normativa configura per forza un reato.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA